Kultur in Hösel : Romantik im Haus Oberschlesien

Der Pianist Aleksandar Filić spielt im Haus Oberschlesien Werke von Mendelssohn und Jadassohn. Foto: Veranstalter

Hösel Der Pianist Aleksandar Filić setzt Konzertreihe mit Musik aus und rund um Schlesien fort. Er spielt Werke von Mendelssohn und Jadassohn

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In zeitlicher Nähe zum Valentinstag wird es romantisch im Haus Oberschlesien in Hösel. Denn am 19. Februar um 18 Uhr gibt es eine Fortsetzung der Konzertreihe „Salon Silesia – Musik aus und rund um Schlesien“, präsentiert von der Stiftung Haus Oberschlesien und vom Kulturreferat für Oberschlesien am Oberschlesischen Landesmuseum.

Nachdem das erste Konzert im Haus Oberschlesien dem Komponisten Moritz Moszkowski gewidmet war, werden die Gäste diesmal in die Welt der romantischen Klänge entführt. Der Pianist Aleksandar Filić hat hierzu Werke des aus Breslau stammenden Salomon Jadassohn (1831–1902) ins Programm genommen, die ganz im Zeichen der deutschen romantischen Tradition stehen. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt Jadassohn bei Moritz Brosig. Sein weiterer Weg und seine schöpferische Tätigkeit führten ihn später nach Leipzig, wo er sowohl am – von Felix Mendelssohn gegründeten – Konservatorium lehrte als auch an der dortigen Synagoge tätig war und Werke für eine neue jüdische Liturgie schaffte. In seinem Klavierwerk zeigt er sich als Meister der Salon-Miniatur des 19. Jahrhunderts. Auch wenn die Werke und Schriften von Salomon Jadassohn seinerzeit viel Beachtung fanden, sind sie heute weitgehend in Vergessenheit geraden.

Im zweiten Konzertteil steht Felix Mendelssohn auf dem Programm. Gespielt werden Werke wie „Lieder ohne Worte“ op. 30 und Caprice in E-Dur. Diese Kompositionen sind in Düsseldorf entstanden, und zwar in einer Zeit, in der Mendelssohn dort städtischer Musikdirektor war.

„Das erste Konzert in 2019 ist so gut angekommen, dass wir schnell auf die Idee kamen, ein weiteres anzubieten. Dabei ist die Idee entstanden, mit ‚Salon Silesia – Musik aus und rund um Schlesien‘ ein eigenes Konzertformat der Stiftung mit Unterstützung des Kulturreferats zu machen. Lange hat uns Corona aufgehalten, doch jetzt würden wir gerne musikalisch langsam das Ende der Pandemie einläuten“, erklären Kulturreferent Dr. David Skrabania und Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz. Der Titel der Konzertreihe biete die Möglichkeit, ein umfangreiches Repertoire deutscher, polnischer, tschechischer oder auch österreichischer Komponisten aufzuführen und verdeutliche einmal mehr, „welche völkerverbindende Kraft Musik besitzt. Musik ist einfach die universellste Sprache der Welt“, sind sich beide sicher.