Festnahme : Falsch getankt: Rollerdieb bleibt nach Tankbetrug liegen

(RP) Dumm gelaufen: Die Polizei hat in Ratingen am Samstag einen Jugendlichen festgenommen. Der 17-Jährige hatte an einer Tankstelle Diesel gestohlen. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass er mit einem geklauten Motorrroller unterwegs war.

Gegen 13 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Tankstelle am Kreisverkehr „Am Krummenweg" / Mülheimer Straße bei der Polizei und meldete einen Tankbetrug: Ein junger Mann auf einem Motorroller habe gerade an einer Zapfsäule getankt und sei dann ohne zu bezahlen weitergefahren. Die Polizei fahndete sofort nach dem Betrüger – und konnte diesen nur 200 Meter von der Tankstelle entfernt antreffen.

Der 17-Jährige hatte anstelle von dem benötigten Benzin Diesel entwendet und war so nicht weit gekommen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten überdies fest, dass der Motorroller, mit dem der 17-Jährige unterwegs war, tags zuvor in Düsseldorf entwendet wurde. Daraufhin nahmen die Polizisten den 17-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache.