Niederberg : Roller aus Velbert dient als Fluchtfahrzeug

Polizei in Braunschweig sucht nach Geldautomatensprengung Hinweise.

Der abgebildete Motorroller diente am Mittwoch,14. August, bei einer Geldautomatensprengung in Braunschweig als Fluchtfahrzeug. Ermittler aus Niedersachsen stellten den Fluchtroller der Marke Piaggio einen Tag später in einem Holzschupppen in Tatortnähe sicher. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten Kriminalbeamte aus Braunschweig inzwischen herausfinden, dass der Roller bereits am 3. Mai auf der „Großen Trödelmeile“ in Velbert-Neviges für 120 Euro verkauft wurde. Der Roller stand nach dem Verkauf noch mehrere Tage am Straßenrand in Velbert, bevor er offensichtlich abtransportiert worden ist.