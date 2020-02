Für Senioren : Rollatorentraining im Bus

(RP) Die AWO Angerland lädt in Zusammenarbeit mit dem Aktivtreff 60+ für Mittwoch, 11. März, zu einem Rollatorentraining mit der Rheinbahn ein.

Wie steige ich richtig in den Bus ein oder aus? Wie positioniere ich sicher meinen Rollator? Wie bitte ich den Mitfahrer oder andere Fahrgäste um Hilfe? Theoretische Erklärungen und praktische Übungen sollen Hilfestellungen für den Alltag geben sowie Unsicherheiten nehmen. Denn Senioren, die auf einen Rollator angewiesen sind, kenen die Probleme in öffentlichen Verkehrsmitteln nur zu gut.

Treffpunkt ist am 11. März um 9.50 Uhr an der Bushaltestelle „Lintorf Rathaus“ vor der dortigen Bäckerei. Von dort werden die Teilnehmer dann mit einem Einsatz-Bus zum Kirmesplatz am Thunesweg gefahren, wo das eigentliche Training stattfinden wird.