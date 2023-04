Kreis Mettmnann Rock und Pop: Gesucht sind junge Talente

Singer-Songwriter, Rapper, Rock- und Metalbands sowie Popsänger können sich bis zum 15. September für neanderland TUNES bewerben. Das Höchstalter ist 25 Jahre, bei Bands zählt das errechnete Durchschnittsalter. Als Bewerbung reichen zwei bis drei eigene Musikstücke unter fünf Minuten, die an das Area 51 zu schicken sind: Facebook (fb/Area51-Hilden), per Email an area51@hilden.de oder per Post mit USB-Stick an Area51, Furtwänglerstr. 2b, 40724 Hilden. Cover-Songs sind nicht zugelassen.