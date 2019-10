Ratingen : Robert Ellenbeck bleibt Chef der Bürger Union

Auf der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand einstimmig wieder gewählt. Es gab zahlreiche Sachthemen zu besprechen.

(RP/kle) Die Bürger Union (BU) hat bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Kessel am Pött“ personell die Weichen für die Zukunft gestellt. Wenige Tage nach der Bürgerversammlung zum Thema Kita in Eggerscheidt konnte der Vorsitzende Robert Ellenbeck die Mitglieder der BU begrüßen.