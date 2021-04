Ratingen : Verein bittet um Spenden für Krankenversorgung in Indien

Ratingen Im vergangenen Jahr rüttelten Bilder von hungernden Menschen in Indien die Ratinger Rita und Heinz Brazda wach. Jetzt wird dringend ein Sauerstoffgerät zur Patientenversorgung benötigt.

„Wir waren froh, zumindest in einigen Bereichen die schlimmste Not lindern zu können“, so Rita und Heinz Brazda. Seit Ende März hat sich die Lage nunmehr drastisch verschlechtert, die Zahl der Infizierten erhöhte sich explosionsartig, mit Hunderten von Toten an jedem Tag.