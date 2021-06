Verkehrsprojekt für die Region : Westbahn kostet 131 Millionen Euro

Ratingen Bei einer hochrangig besetzten Diskussion der IHK und der InWest-Standortinitiative diskutierten Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung über die konkreten Realisierungschancen dieses großen Infrastruktur-Projektes.

Kritik: Olaf Tünkers, Vorsitzender des Unternehmensverbandes (UVR), will bei der Westbahn aufs Tempo drücken. Er könne nicht verstehen, warum die Realisierung so lange dauert, also mindestens bis 2028. Bis dahin habe sich das Thema Mobilität längst weiter entwickelt. Eigentlich müsste man das Ganze deutlich schneller umsetzen.

Staatssekretär Jan Heinisch umschreibt es so: „Es gibt keinen einzigen Grund, der gegen die Westbahn spricht.“ Klar ist: Unmittelbare Anrainer-Städte wie Düsseldorf, Ratingen und Duisburg würden stark profitieren. In Duisburg entsteht auf 90 (!) Hektar das Sechs-Seen-Wedau-Projekt mit Campus und Platz für bis 15.000 Studenten sowie 3.000 Wohneinheiten. Das Westbahn-Projekt ist an die Schaffung von Wohnraum entlang der Strecke gekoppelt. Das öffentliche Verkehrsnetz würde mit Blick auf die mobile Versorgungsqualität deutlich zulegen. Heinisch nannte die Erfolgsbeispiele Regiobahn und S 6, die nicht mehr wegzudenken seien. Auch in Ratingen würden neue Wohnquartiere entstehen, so auch in Lintorf. Kral denkt dabei an ein großes Areal an der Rehhecke. Der Nutzen für Ratingen liegt jedenfalls auf der Hand, könnten doch auf einen Schlag Lintorf, Tiefenbroich, Ratingen West und Teile der Innenstadt direkt an den Schienennahverkehr angeschlossen werden.