Ratinger Innenstadt Darum öffneten Wallhöfe-Läden so spät

Die Verärgerung war groß. Gegen 8 Uhr hatte sich am Donnerstagmorgen eine Schlange vor der Aldi-Filiale in den Wallhöfen gebildet. Doch nichts tat sich. Erstaunt blickten die Kunden auf Zettel, die an den großen Fenstern hingen. Wegen technischer Probleme könne man nicht öffnen. Und auch bei Woolworth war dies der Fall.