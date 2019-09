Wirtschaft : Baldrian und Salami im „Notfalleimer“

Richtfest mit Heiko Hensing (Vollack), Bürgermeister Klaus Pesch und Martin Hesselmann, Geschäftsführer SHOFU Dental. Foto: RP/Vollack

Ratingen-Breitscheid In Breitscheid wurde das Richtfest für die neue Europa-Zentrale von SHOFU Dental begangen. Das Unternehmen ist seit 1978 in Ratingen ansässig. Den Bau erstellt Vollack.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) SHOFU Dental, ein japanischer Hersteller von Produkte für Zahnärzte, bleibt seinem Ratinger Standort treu und baut in Breitscheid eine neue Europa-Zentrale. Die Bauarbeiten für die neue Europazentrale von SHOFU Dental liegen nach Unternehmensangaben voll im Plan. Das offizielle Richtfest feierte Geschäftsführer Martin Hesselmann jetzt mit Klaus Pesch, Bürgermeister von Ratingen, Heiko Hensing, Partner bei Vollack, seinen Mitarbeitern und weiteren Gästen.

Martin Hesselmann, Geschäftsführer von SHOFU Dental, sieht den künftigen Firmensitz am neuen Standort in Ratingen als lohnende Investition in die Zukunft: „Die Erweiterung der Kapazitäten ermöglicht es uns, unseren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und uns für die Zukunft aufzustellen.“ Hierbei vertraut das Unternehmen auf das Ratinger Unternehmen Vollack, dem Spezialisten für methodische Gebäudekonzeption, in deren Hand die Planung und Umsetzung des Bauprojektes liegt.

Nach der Grundsteinlegung Ende Mai gehen die Bauarbeiten zügig voran. Zum Richtfest hatte Geschäftsführer Hesselmann die gesamte Belegschaft eingeladen: „Alle Mitarbeiter bekommen die Möglichkeit, sich bei einer Baustellenführung einen ersten Eindruck von ihrem neuen Arbeitsplatz zu machen.“ Neben dem Vortragen des Richtspruchs durch den Vollack-Bauleiter Michael Gomm-Müller stand ebenso das Hissen des Richtkranzes auf dem Programm.

Auf rund 2.600 Quadratmetern entstehen im Erdgeschoss ein Warenlager und im Obergeschoss ein Verwaltungs- und Fortbildungsbereich mit Cafeteria und Dachterrasse. Kernstück des Neubaus ist die internationale Dentalakademie – mit innovativen Lern- und Schulungskonzepten möchte SHOFU Dental hier Fortbildung neu definieren.

Für den weiteren Bauverlauf brachte Heiko Hensing, Partner bei Vollack, noch etwas Besonderes für den Bauherrn mit: den sogenannten „Notfalleimer“. Der beinhaltet unter anderem ein Fläschchen Baldrian zur Beruhigung angesichts der mit dem Neubau verbundenen Aufregung, eine Salami zur Stärkung sowie einen Zollstock zum Nachmessen und ein Springseil für die Freudensprünge nach Baufertigstellung. Diese ist für Frühjahr 2020 geplant.

Die deutsche SHOFU Dental GmbH wurde 1978 in Ratingen als Vertriebsniederlassung eines japanischen Dentalmaterialherstellers gegründet. Die Firma SHOFU Inc. in Japan produziert Verbrauchsmaterialien für Zahnärzte und Zahntechniker. Seit 1985 vertritt die deutsche Niederlassung zusätzlich die Interessen des japanischen Mutterkonzerns in ganz Europa und über den Nahen und Mittleren Osten hinaus bis nach Südafrika.

Was vor mehr als 90 Jahren mit Porzellanzähnen für den japanischen Binnenmarkt begann, ist heute zu einem weltweit agierenden Dentalunternehmen mit einer vielfältigen Produktpalette gewachsen. Die Waren werden ausschließlich in Japan just-in-time produziert und in einer monatlichen Sendung an das Lager in Ratingen geliefert. Vom Ratinger Lager aus werden dann die Fachhändler beliefert.

Mit einem Team von 300 Mitarbeitern, davon 150 Architekten und Ingenieuren, ist Vollack nach eigenen Angaben Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten.