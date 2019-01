Verkehr: Neues Rundfahrtprogramm

Kreis Mettmann Bei „Heinemann und NiKÖlaus“, „Kaffeefahrt mit KÖ & Co.“ und „KÖrrywurst und Hochkultur“ bespaßt Madame Freifrau von Kö in diesem Jahr ganze zehn Male die KuUnden.

(RP) Auch im Jahr 2019 rollen die Oldie-Bahnen der Rheinbahn wieder mit einer bunten Auswahl an Rundfahrten durch Düsseldorf und Umgebung. Nicht fehlen dürfen natürlich auch in diesem Jahr die glamourösen Fahrten mit der Freifrau von Kö. Bei „Heinemann und NiKÖlaus“, „Kaffeefahrt mit KÖ & Co.“ und „KÖrrywurst und Hochkultur“ beehrt Madame in diesem Jahr die Rheinbahn ganze zehn Male mit ihrer Anwesenheit.