Ratingen: Rheinbahn-Center zieht am Freitag in neuen Pavillon

Ratingen

Das Kunden-Center in Ratingen zieht um: Aus dem Gebäude an der Düsseldorfer Straße 47 geht es bald in den neuen Pavillon, zentral am Düsseldorfer Platz am neuen Nahverkehrsknotenpunkt "Ratingen Mitte". Für den Umzug muss das Kunden-Center am Freitag, 18. Mai, ganztägig geschlossen bleiben. Die Fahrgäste bekommen Tickets an den Automaten oder bei den folgenden privaten Vertriebspartnern: Lotto-Toto Jürgen Lange, Bechemer Straße 5, Tabac & Co Özgür Erdogan, Oberstraße 36, oder shop & ride Reelitz, Am Ostbahnhof 1.