Rheinbahn-Aktion : Sonntag ist Bahn und Bus fahren günstig

Für die U 72 brauchen Ratinger nur ein Ticket bis zur Stadtgrenze. Danach geht es kostenfrei weiter Richtung Landeshauptstadt. Foto: RP/Achim Blazy

Ratingen/Kreis Mettmann Wer kommenden Sonntag ein Rheinbahn-Verkehrsmittel in Düsseldorf nutzt, muss nichts bezahlen.

Von Peter Clement

Die Fahrgäste der Rheinbahn dürfen am kommenden Sonntag,15. September, nicht nur ihre Autos, sondern auch ihre Tickets zu Hause lassen: Anlässlich des autofreien Sonntags fahren sie in den Bussen und Bahnen in ganz Düsseldorf kostenlos. Darauf wies das Unternehmen jetzt in einer Mitteilung hin. Was jedoch nicht jeder weiß: Auch Fahrgäste, die aus Ratingen oder anderen Städten des Kreises Mettmann anreisen, können am Sonntag Geld sparen.

„Wer mit unseren Linien aus den umliegenden Städten anreist, muss lediglich den Fahrpreis bis zur letzten Haltestelle vor dem Düsseldorfer Stadtgebiet zahlen“, bestätigte Annika Bödefeld von der Rheinbahn-Unternehmenskommunikation jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. In der Regel könne man dabei mindestens eine Preisstufe einsparen.

Info Auch S-Bahnen können genutzt werden Am Sonntag, 15. September, fahren die Busse und Bahnen innerhalb des Düsseldorfer Stadtgebiets für alle kostenfrei. Auch S-Bahnen und Regio-Bahnen können innerhalb von Düsseldorf ohne Ticket genutzt werden. Die Bahnen fahren an diesem Tag übrigens nach Samstagsfahrplan.

Ratingen hat eindeutig die meisten Direktverbindungen per Bus in die Landeshauptstadt: Das bedeutet: Die Buslinie 749 (Kaiserswerth) kostet nur bis zur Haltestelle Kaiserswerther Straße Geld. Bei den Linien 752 und 754 (jeweils Hauptbahnhof) ist es die Haltestelle Nösenberg. Die 759 (Flughafen) und die 760 (Düsseldorf-Wittlaer) sind ab der Gothaer Straße kostenfrei. Bliebe noch der Schnellbus 55 (Hauptbahnhof), für den ab der Tiefenbroicher Straße Bezahlstopp gilt. Die U 72 in Richtung Volmerswerth wird ab der Haltestelle Felderhof kostenfrei.

Hilden Wer von Hilden aus beispielsweise mit den Linien 781 und 782 in Richtung Düsseldorf- Gerresheim oder zur Heinrich-Heine-Allee unterwegs ist, zahlt nur bis zur Haltestelle Zum Großen Holz. Die Linie 785 (ebenfalls bis Heinrich-Heine-Allee) ist am Sonntag nur bis zur Haltestelle Hülsen kostenpflichtig. Wer mit der 784 in Richtung Düsseldorf-Urdenbach fahren möchte, kann das Portmonee an der Horster Allee schließen.

Von Haan aus endet die kostenpflichtige Zone bei der Linie 784 (nach Düsseldorf-Urdenbach) an der Haltestelle Waldfriedhof. Für die SB 50 Richtung Düsseldorf-Rheinterrasse ist das Kellertor die letzte Bezahl-Schranke.

Langenfeld und Monheim sind bei der Rheinbahn als gemeinsames Fahrplangebiet hinterlegt: Hier gelten für die Linie 788 (nach Benrath) das Haus Bürgel, für die Linie 789 (Düsseldorf-Zentrum) die Stauffenbergstraße sowie für die 785 die Haltestelle Langenfeld-Zollhaus als letzte Kosten-Punkte.

Mettmann Die Linie 749 (Richtung Kaiserswerth) ist am Sonntag lediglich bis zur Ratinger Straße kostenpflichtig. Die 738 (Hauptbahnhof) nur bis zur Haltestelle Lindchen.

Die günstigen Verbindungen sind nur einer von vielen Bausteinen, die den autofreien Sonntag auch für Nicht-Düsseldorfer interessant machen: Von der Heinrich-Heine-Allee zum Rheinufer bietet die Rheinbahn beispielsweise einen Rikscha-Shuttle an und feiert dort im Rahmen des Weltkindertages ein Jahr MetroBus. Am Rheinufer gibt es für die kleinen Besucher kostenlose Tattoo- und Malangebote sowie eine Kinderstraßenbahn. Groß und Klein können auf einer Chill-Out-Fläche auf Liegestühlen entspannen und das kostenlose WLAN und die USB-Ladestationen nutzen. Für Neu- und Bestandsabonnenten wird eine Erlebnisrundfahrt mit einem „MetroBus“ im Jubiläumskleid angeboten. Die großen Besucher können sich an einem Infobus über das Angebot des Verkehrsunternehmens erkundigen.