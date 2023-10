Polizei sucht Zeugen Gleich mehrere Müllcontainer brennen in Hösel

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heiligenhauser Straße auf Höhe der Hausnummer 1 in Hösel sowie an nahegelegenen Bushaltestellen kam es Samstagabend zu Müllcontainerbränden.

02.10.2023, 11:47 Uhr

Die Feuwerwehr rückte am Samstagabend aus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Gegen 22 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen den Brand des Müllcontainers hinter dem Supermarkt. Dieser brannte vollständig ab. Außerdem brannten zwei Mülleimer der benachbarten Bushaltestellen „Im Bruch“ und „Wildrosenpfad“, beide in Fahrtrichtung Heiligenhaus. Die Einsatzkräfte der Ratinger Feuerwehr konnten die Brände schnell löschen. Die Brandursachen sind jedoch unbekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und sucht nach Zeugen: Wer zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 anzurufen.

(RP/jün)