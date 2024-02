Ratinger Krankenhaus Es soll erste Interessenten für das St. Marien Krankenhaus in Ratingen geben

In dem Beitrag wurde noch einmal gezeigt, wie wichtig das Krankenhaus als Akut-Einrichtung für die Stadt ist. Ein Arzt zog einen Vergleich heran: Würde das Krankenhaus schließen, so wäre das so, als würde man der Stadt die Feuerwehr wegnehmen. Bürgermeister Klaus Pesch vertrat eine ähnliche Meinung. Bei Einsätzen komme es auf jede Minute an.