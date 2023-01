Gastronomiebetrieb in Ratingen schließt Die „Süße Sünde“ verabschiedet sich

Ratingen · Zwölf Jahre lang haben Angelika Wiesner und Heinz Klein die Gäste in der Süßen Sünde in Tiefenbroich kulinarisch verwöhnt. Jetzt geht das Paar in den Ruhestand. Klein hat bereits ein neues Betätigungsfeld: Er schreibt Kinderbücher.

05.01.2023, 17:19 Uhr

Heinz Klein und Angelika Wiesner schließen das Restaurant „Süße Sünde und Meer“ und gehen in den Ruhestand. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann