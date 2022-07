Ratinger Restaurant : Ratingens gute Stube steht wieder leer

Das Restaurant in der Wasserburg Haus zum Haus ist wieder geschlossen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Es ist wie verhext: Das Restaurant der Wasserburg Haus zum Haus steht erneut ohne Pächter da. Doch Burgchefin Christa Lambart will die Hoffnung nicht aufgeben. Es gibt bereits Anfragen, die sie in Ruhe sichten will.