Wieder geöffnet : Restaurant in der Wasserburg startet mit neuem Pächter

Restaurant in der Wasserburg startet mit neuem Pächter

(jün) Das Restaurant in der Wasserburg Haus zum Haus hat einen neuen Pächter. Andrea und Martin Gerhards haben Ende vergangener Woche ohne große Ankündigung eröffnet. Wie Hausherrin Dr. Christa Lambart erklärt, soll möglicherweise im Herbst eine größere Eröffnungsfeier stattfinden.

Das Ehepaar betreibt noch ein weiteres Restaurant, nämlich in Duisburg-Baerl, direkt am Rhein. In Ratingen werden die Pächter gehobene deutsche Küche anbieten wie beispielsweise Roulade oder Triologie von Edelfischen.