Neueröffnung in Ratingen : Mediterranes Flair mitten in der City

Derya Turan betreibt mit ihrem Mann seit ein paar Tagen das türkische Restaurant Biko am Marktplatz 11-15. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bislang wurden die Gäste am Marktplatz 11-15 mit griechischen Spezialitäten verwöhnt. Nach einem kurzen Leerstand übernehmen Derya Turan und ihr Ehemann das Lokal. Sie bieten türkische Küche an.

„Das Restaurant bleibt bis auf weiteres geschlossen.“ So steht es seit geraumer Zeit auf der Internetseite des griechischen Restaurants Meltemi zu lesen. Jetzt steht fest: Das Meltemi wird nicht wieder öffnen. Freunde der mediterranen Küche kommen trotzdem auf ihre Kosten.

„Der Inhaber hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen“, so Derya Turan. Nach einem kurzen Familienrat entschloss sich Familie Turan, das Ladenlokal am Marktplatz 11-15 zu übernehmen. Damit kehren die Turans nach einer kurzen Familienpause in die Gastronomie zurück.

Info Restaurant Biko bietet türkische Küche Angebot Das Restaurant Biko begrüßt ab sofort dienstags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr seine Gäste am Marktplatz 11-15. Auf dem Speiseplan stehen typisch türkische und mediterrane Gerichte, sowie Nudeln oder Hamburger. Am Wochenende wird ein Frühstück angeboten.

„Wir haben bis vor ein paar Jahren ein Restaurant in Mettmann betrieben“, so Derya Turan. Als sich Nachwuchs ankündigte, kümmerte sich das Paar zunächst einmal um den Familienzuwachs. „Mir fehlte der Austausch mit den Menschen, der Kontakt zu den Gästen“, gibt Derya Turan zu. „Wir sind Gastronomen mit Herzblut und Leidenschaft.“ Dabei kann sich Turan über mangelnde Action gar nicht beklagen. Sie betreibt in Mettmann eine private Kinderbetreuung. „Ich empfinde das Restaurant ist ein Ausgleich, beziehungsweise Gegenpol zu meiner Arbeit mit Kindern“, sagt sie. Da kam das leer stehende Ladenlokal in Ratingen gerade recht.

Viel musste nicht verändert werden. „Wir haben die Küche nach unseren Bedürfnissen umgestellt“, so Turan. Die Geschäftsräume wurden ein wenig umgebaut, das Mobiliar weitgehend übernommen aber neu dekoriert. Noch immer weht mediterranes Flair durch die Räumlichkeiten.

„In der Küche setzen wir auf Gerichte mit Fleisch und Fisch“, so Turan. Türkisch-mediterrane Gerichte landen auf dem Teller. Schweinefleisch wird es allerdings nicht mehr geben. „Alles wird frisch zubereitet unter Berücksichtigung des saisonalen Angebotes“, so die Gastronomin.

Während viele Gastronomen derzeit mit einem Umsatzrückgang kämpfen, weil die gesamtwirtschaftliche Lage die Menschen zum Sparen zwingt, blickt Turan optimistisch in die Zukunft: „Wir haben schon mitten in der Corona-Zeit mit einem Schwager ein Restaurant eröffnet. Das hat auch geklappt. Ich glaube, wenn man qualitativ hochwertige Gerichte und einen guten Service anbietet, dann kann man die Kunden auch in schwierigen Zeiten überzeugen. Sie müssen uns nur eine Chance geben.“

Seit dem 8. November hat Familie Turan im Restaurant Biko den Betrieb aufgenommen. Einen speziellen Mittagstisch gibt es nicht „Wir kochen durchgehend nach Karte“, so Turan.

Die Karte beinhaltet typisch türkische Vorspeisen wie rote Linsensuppe, Teigtaschen oder Bulgurbällchen, unzählige Gemüsesorten in landestypischer Marinade; es gibt Salate, Gerichte mit Lamm, Rind oder Hühnchen, Wolfsbarsch, Lachs, Calamari oder Garnelen mit Beilagen nach Wahl und türkische Desserts.