Überraschung : Nikolaus klingelt an der Tür

Nikolaus klingelt an der Tür

Ratingen Corona macht erfinderisch: König und Fähnrich der Reserve-Kompanie bescherten die Kinder und Enkel der Schützen mit kleinen Geschenken – bei einem persönlichen Besuch an der Haustür.

Coronabedingt musste in diesem Jahr das traditionelle Nikolaus-Fest für den Nachwuchs der Reserve-Kompanie ausfallen. Damit aber diese Tradition nicht vollständig unter den Tisch fällt, hat sich der Vorstand der Reserve-Kompanie eine besondere Überraschung einfallen lassen. Wenn die Kinder nicht zum Nikolaus kommen können, kommt dieser eben zu den Mädchen und Jungen.

So zogen König Thomas Woywod und Fähnrich Carsten Richter, von Haus zu Haus und überraschten die Kinder und Enkel der Reserve-Schützen mit einer Nikolaus-Tüte. Die Tour führte von Essen über Mettmann, Angermund bis Ratingen-Mitte zu den Kindern, die ihren Augen nicht trauen konnten, dass der leibhaftige Nikolaus, gleich in Begleitung des Weihnachtsmanns, kam und ihnen an der Wohnungstür ein Geschenk überreichte. Natürlich mit den Wünschen für eine beschauliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und, verbunden mit dem Anliegen, auf sich aufzupassen und gesund zu bleiben.