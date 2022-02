Ratingen West : Wasserschaden in Corona-Teststelle

An der Gothaer Straße in West werden PCR-Tests durchgeführt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Ratingen Die Station war am Dienstag geschlossen. Man will schnellstmöglich wieder öffnen.

(RP/kle) Aufgrund eines Wasserschadens ist die Probeentnahmestelle an der Gothaer Straße 8 in Ratingen West am Dienstag, 3. Februar, geschlossen. Der Kreis Mettmann bittet Bürger, die anderen Probeentnahmestellen des Kreises in Hilden oder Velbert zu nutzen.