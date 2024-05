Das letzte Ratinger Hutgeschäft „Hüte kann man immer tragen“

„Also Ihnen würde eine Schirmkappe gut stehen.“ Ein kurzer Blick und Renate Schmidt hat bereits eine Idee, was die Köpfe ihrer Kunden am vorteilhaftesten in Szene setzt. Kein Wunder – die Ratingerin berät seit rund 50 Jahren rund um das Thema Kopfbedeckung und betreibt bis heute das letzte Hutfachgeschäft in der Dumeklemmerstadt.