Bevölkerungsentwicklung : Mehr Einwohner nur in West und Hösel

Mehr Einwohner nur in West und Hösel

In Hösel (+12) und Ratingen West (Foto/+68), gab es im vergangenen Jahr Einwohnergewinne. In allen anderen Stadtteilen kam es zu Einwohnerrückgängen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Zum Jahresende 2020 waren in Ratingen 92.217 Personen mit Hauptwohnsitz im Melderegister registriert, 564 Personen weniger als im Vorjahr. Leicht gesunkenen Geburtenzahlen stehen gestiegene Sterbefallzahlen gegenüber.

Irgendwann, so hatte man bei der Stadt vor Jahren prognostiziert, wäre eine Zahl über 100.000 Einwohner durchaus im Bereich des Möglichen. Doch von dieser magischen Grenze ist man weiterhin ein gutes Stück entfernt. Im Gegenteil: Nach der kontinuierlichen Zunahme der Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren kam es im Jahr 2020 erstmals wieder zu einem leichten Bevölkerungsrückgang.

Zum Jahresende 2020 waren in Ratingen 92.217 Personen mit Hauptwohnsitz im Melderegister registriert, 564 Personen weniger als im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von 0,6 %. Hinter der Einwohnerentwicklung verbergen sich zwei gegenläufige Tendenzen: Während die Zahl der Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit weiter zurückging (-570), blieb die Zahl der Einwohner mit anderer Staatsangehörigkeit nahezu konstant (+6). Ihr Anteil erhöhte sich geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 13,6 %.

Schutzsuchende in der zentralen Unterkunft des Landes (ZUE) sind meldepflichtig und somit in den Registerzahlen enthalten. Das durch die Corona-Pandemie geprägte Jahr 2020 führte in Ratingen zu dem niedrigsten Zuzugsvolumen (4.500) seit 2014. Erstmalig seit 2016 verzeichnete Ratingen Wanderungsverluste (-128). Diese Wanderungsverluste resultieren aus einem deutlich gesunkenen Zuzugsvolumen (-490) bei gleichzeitig leicht gestiegenen Fortzugszahlen (+107).