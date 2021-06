Großer Geburtstag : „Mister Awo“ wird bald 90 Jahre alt

Info

Persönlich Geboren wurde der mittlerweile verwitwete Behnke am 17. Juni 1931 in Blenwitz. Nach den Kriegswirren und der Flucht aus Polen begann er zunächst eine Ausbildung als Handformer in Aachen, um 1951 dann zur Deutschen Post zu wechseln und Lintorf zu seinem Wohnsitz und Ort seines sozialen Engagements zu wählen. Zwei Jahre später heiratete er seine Frau Marlene. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, und bis heute sind drei Enkel und drei Urenkel hinzugekommen.