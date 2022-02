Kultur in Ratingen : Das vorerst letzte „Rampenlicht“

Ratingen Die noch junge Veranstaltungsreihe muss nach den Aufführungen in diesem Frühjahr erst einmal wegen der Sanierung des Stadttheaters pausieren. Ob sie danach noch einmal aufgelegt wird, steht noch nicht fest.

Für die Sommerbühne an der Stadthalle bastelt das Kulturamt noch an dem Programm. Ziel ist es, an sechs Abenden im Juli (14.,15., 21.,22. sowie 28.,29.) wieder eine bunte Mischung verschiedener Genres anzubieten. Unter anderem ist ein Abend mit Nachwuchskünstlern und Nachwuchskünstlerinnen aus Ratingen geplant.

Die „Rampenlicht“-Tage beginnen am Mittwoch, 27. April, mit einem Auftritt des Musik-Comedy-Duos „die feisten“. Die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten C. und Rainer packen das Beste ihres umfangreichen „die feisten” Repertoires in ihre persönlichen Top 20 (Eintritt: 25 Euro). Am Freitag, 29. April, gastiert die Liedermacherin Sarah Lesch mit ihrer Band im Theater. Ihre lyrischen und feinsinnigen Songs behandeln das Große im Kleinen und beobachten den Alltag und die Welt aus einer Perspektive, die immer nah am Geschehen ist und sich nicht scheut, auch bei den unbequemen Themen genau hinzuschauen (Eintritt: 29 Euro).