Ratingen : Angepasste Mehrwertsteuer: Badbesuch wird billiger

Ratingen Für Haushaltskunden der Stadtwerke Ratingen erfolgt die Verrechnung dabei automatisch über eine Verbrauchsabgrenzung auf der kommenden Abrechnung. Wenn eine genaue Abgrenzung gewünscht ist, können die Zählerstände ab dem 1. Juli über das Kundenportal im Internet unter kundenportal.stadtwerke-ratingen.de oder telefonisch unter 02102/485-485 mitgeteilt werden.

Wer demnach seine Strom-, Gas- oder Wasserrechnung, seine Telekommunikationsdienste oder einen Eintritt in die Ratinger Bäder im zweiten Halbjahr 2020 bezahlt, wird mit einer Preissenkung um die angepasste Mehrwertsteuersumme rechnen können. „Für uns ist es selbstverständlich, die steuerlichen Vorteile in Form von günstigeren Preisen in diesem Zeitraum an unsere Kunden weiterzugeben. Damit kommt die Senkung der Mehrwertsteuer direkt unseren Kunden zugute“, betonen Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen, und Friedrich Schnadt, Geschäftsführer der Kommitt, unisono.