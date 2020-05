Natur : Vogelfreund: „Katzen sollen zu Hause bleiben"

Werner Drescher, 75 Jahre alt, ein enthusiastischer Vögelzüchter und -liebhaber. Nun schlägt er Alarm: Die Population der Singvögel sinkt. Bis zu 200 Millionen Vögel jedes Jahr sollen in Deutschland Katzen zum Opfer fallen, schätzen Vogelschutzexperten.

Und gar weiter abnehmen wird, wenn nicht gegengesteuert werde. Drescher kennt auch die Schuldigen für diesen „besorgniserregenden Zustand. „Zum Beispiel durch Krankheiten werden die Vögel in der Brut- und Setzzeit am Brüten gestört und behindert.“

Beute Der Nabu führt eine weitere US-amerikanische Studie an. Diese solle zu dem Ergebnis gekommen sein, dass in den USA jedes Jahr zwischen 1,4 und 3,7 Milliarden Vögel von Hauskatzen getötet werden. In Deutschland seien es deutlich weniger.

Das sei, gemessen an anderen sogenannten Beutegreifern, überproportional hoch, erklären die Wissenschaftler. Deshalb fordert Werner Drescher eine klare Linie für die Katzenhaltung in der Schonzeit von Anfang April bis Mitte Juli: „In dieser Zeit gehören Hauskatzen entweder an die Leine oder in die Stube.“