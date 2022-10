Ratingen : Ratinger Reformationsmahl: Anmeldungen noch möglich

Sie freuen sich auf das Reformationsmahl. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am 31. Oktober in der Stadtkirche (12 bis 14 Uhr). Julia Merkelbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wuppertal-Institut und Vorsitzende des Vereins Ratingen.nachhaltig, wird sich in ihrer Rede mit der Zukunft der Stadt beschäftigen.

Corona hat vieles in der Gesellschaft grundlegend verändert – und das bekommen auch die evangelischen Kirchengemeinden und die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann zu spüren. Sie organisieren einmal mehr das große Reformationsmahl am kommenden Montag, 31. Oktober, in der Stadtkirche (12 bis 14 Uhr).

Früher füllten rund 200 Gäste an diesem Tag die Kirche – davon ist man weit entfernt, wie Stadtkirchen-Pfarrer Dr. Gert-Ulrich Brinkmann zu berichten weiß. „Wir können froh sein, wenn wir auf 100 Anmeldungen kommen“, sagt er. Die Veranstaltung wird auch auf dem Youtube-Channel der Evangelischen Stadtkirche (Stadtkirchenengel) übertragen. Brinkmann würde sich aber vor allem über Gäste in Präsenz freuen, die das Ganze „live und in Farbe“ erleben, wie er sagt.

Julia Merkelbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wuppertal-Institut und Vorsitzende des Vereins Ratingen.nachhaltig, wird sich in ihrer Rede mit der Zukunft der Stadt beschäftigen, mit Aspekten wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Zusammenleben in der Stadtgesellschaft.

Pfarrer Frank Schulte kocht eine Belugalinsen-Suppe, Frankt Düppenbecker und das Ruhr-Brass-Quintett spielen ein neues Werk von Christoph Ritter.