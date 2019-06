Ratingen : Recke-Stiftung übernimmt Kitas in Lintorf

Der Übergang erfolgt zum nächsten Kindergartenjahr. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die evangelische Kirchengemeinde Lintorf-Angermund trennt sich von ihren drei Einrichtungen.

Die Graf-Recke-Kindertagesstätten-gGmbH übernimmt zum Start des neuen Kindergartenjahres im August die Tagesstätten Regenbogen in Angermund, Eden (am Bleibergweg in Lintorf) und Lintorfer Markt von der evangelischen Kirchengemeinde Lintorf-Angermund. Dies teilte die Graf-Recke-Stiftung auf Anfrage mit.

Die drei Einrichtungen verfügen zusammen über 150 Betreuungsplätze, davon 30 für Kinder unter drei Jahren. Daran wird sich auch nach Übernahme nichts ändern. Das Personal, das zum 31. Juli in den Kitas beschäftigt ist, werden komplett übernommen, erklärte Dr. Roelf Bleeker, Sprecher der Graf-Recke-Stiftung.

Hintergrund der Übernahme ist, dass sich einige Kirchengemeinden, so auch die in Lintorf-Angermund, aus der Kinderbetreuung zurückziehen. Das zuständige Presbyterium hatte schließlich den Vertragskonstrukten zugestimmt, nachdem auch ein positives Votum des Landeskirchenamtes sowie Kenntnisnahmen der Kirchenkreise eingeholt worden waren. Außerdem wurden im Vorfeld der Übernahme die Elternbeiräte der Einrichtungen und die Elternschaft sowie die Mitarbeiter eingebunden. In einer Kooperationsvereinbarung durch die Vertreter beider Partner wurde ein gemeinsames religionspädagogisches Konzept erarbeitet, so heißt es im Magazin der Graf-Recke-Stiftung. Mit den betroffenen Städten Ratingen und Düsseldorf wurde dann auch die Finanzierung sichergestellt.

Für die Graf-Recke-Kindertagesstätten-gGmbH ist die Kita-Arbeit nicht neu. Sie unterhält bereits Einrichtungen in Düsseldorf und Mülheim. Mit der Übernahme erweitert sie nun ihr Engagement auf insgesamt 450 Betreuungsplätze. Die in Lintorf und Angermund angebotenen Plätze sind übrigens für das kommende Kindergartenjahr schon alle vergeben.