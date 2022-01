Geschätzt bei Kollegen und Kunden : Trauer um beliebten Ratinger Markthändler

Ratingen Süleymann Sahin war stets fröhlich und freundlich mund kannte sich bestens mit Obst und Gemüse aus. Die Kunden und Kollegen vermissen ihn.

Süleyman Sahin mit dem Obst und Gemüse, das er seit Jahrzehnten auf dem Markt verkaufte – immer an derselben Stelle, mit derselben Fröhlichkeit und demselben orientalischen Charme – war jetzt so Ende 50. Er hatte schon als Kind Spaß am Ratinger Markt gehabt. Als Kind verbrachte er in Ratingen bei seinen Eltern den Feriensommer und trieb sich freundlich auf dem Markt herum. Hoch interessiert an Bananen.