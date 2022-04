Realschule Heiligenhaus : Bewegung in kleine und große Pausen bringen

Heiligenhaus Der geplante Fitness-Parcours für die Realschule am Nordring kostet eine Menge Geld. Die Schüler werden die Summe auf ihre Art mit erwirtschaften.

(RP/köh) Schulleiterin Sonia Cohen spricht von „aktuell schwierigen schulischen Bedingungen“. Genau denen aber möchte die städtische Realschule am Nordring begegnen und geht die Sache mit einem großen Projekt an. Es startet mit einem Traditionstermin: Am Freitag, 8. April, ist Sponsorenlauf auf der Sportanlage Talburgstraße. Der dient zugleich Einnahme- und Werbezwecken.

Denn beim alljährlichen Laufen soll es perspektivisch nichtb bleiben.Auf einem bislang wenig genutzten Teil des mittleren Schulhofs soll im Sommer 2022 ein Parcours aus Fitnessgeräten installiert werden, um den Lernenden im Sportunterricht, in den Pausen und in der Betreuungszeit nach der Schule Möglichkeiten zu geben, sich körperlich fit zu machen und gemeinsam Spaß zu haben. Eine Reihe von Fragen beantwortet man vorab.

Gibt es weitere Vorzüge des Projekts? Ja. Der Bereich unter dem Fitnessparcours wird komplett entsiegelt, also die vorhandene geschlossene Pflasterung abgenommen und durch Holz-Hackschnitzel ersetzt. Das schützt bei Stürzen vom Gerüst, ist aber vor allem gut für das Grundwasser: es kann so auf großer Fläche frei ins Erdreich eindringen und wird nicht durch Kanäle abgeleitet. Das ist auch gut gegen Überschwemmungen. Ein Baum auf dem Schulhof hat so auch mehr Freiraum für seine Wurzeln, und zur Wasseraufnahme. Was wird installiert? Ein Outdoor-Fitnessparcours der Firma Proludic.