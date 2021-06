Klimaschutz in Heiligenhaus : Realschüler sammeln Geld für den Bürgerwald

Heiligenhaus „Klimaschutz ist bei uns ein wichtiges Thema, deswegen wollten wir auch was für den Bürgerwald tun“, sagt Realschülerin Lilli Mannertz (14).

Nun konnte Lilli und der betreuende AG-Koordinator Carsten Jansen den selbst gestalteten Scheck mit der stolzen Summe von 420 Euro an Heinz-Peter Schreven als Vorsitzenden des Fördervereins der Heiligenhauser Umweltbildung sowie als stellvertretenden Bürgermeister und an Förster Hannes Johannsen übergeben. „Wir sind mit der Summe mehr als zufrieden“, sagt Lilli und erklärt, dass die AG für die Spendenaktion Flyer erstellt und in der Schule verteilt hat. Von dem Geld sollen im Herbst Traubeneichen, Walnussbäume, Douglasien und Feldahorn gepflanzt werden. Die Klasse, die am meisten Geld gesammelt hat, darf die Pflanzung selbst übernehmen. „Das ist die 9c“, sagt AG-Koordinator Carsten Jansen.