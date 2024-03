Handel in Heiligenhaus Was auf das „Aus“ des Real-Markts folgen kann

Bis zum Samstag vor der Karwoche können Kunden noch an der Velberter Straße auf den Parkplatz fahren, um mit gefülltem „Real“-Einkaufswagen aus dem Einkaufszentrum zu kommen, alles zu verstauen und nach hause zurückkehren. Damit ist dann Schluss für den „Real“-Markt an der Velberter Straße. Das Aus wurde im vergangenen Jahr verkündet. Und anders als in Wülfrath und andernorts fand sich bisher kein Nachnutzer. Dort hat „Kaufland“ den alten Real übernommen.