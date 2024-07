Public Viewing auf dem Marktplatz und am Meiersberg „Nervenspiel“ mit Schockmoment

Zuvor war es ein Fußballabend der Superlative. Und das Ratinger Sommermärchen hat durch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft einen Dämpfer erhalten. Vorbei soll es aber noch nicht sein. „Egal wie es ausgeht, es auf diese Weise so mit anderen Menschen erleben zu können ist den Aufwand wert herzukommen und dabei ist auch das Wetter zweitrangig“, so ein Besucher auf dem Flughafengelände am Meiersberg. „Beim letzten Spiel waren wir auch schon auf dem Weg hierher, sind dann aber wegen des einsetzenden starken Regens wieder umgekehrt“, so Anita Scholl, die mit der ganzen Familie per Rad zum Flugplatz gekommen ist, „und die Stimmung hier ist so toll, dass wir auch im Falle eines Ausscheidens der Deutschen das nächste interessante Spiel, wenn möglich, wieder hier draußen gucken wollen“. Im Durchschnitt waren die Besucher auf dem Flughafengelände deutlich jünger als in Ratingen Stadtmitte, was zum einen an der etwas beschwerlicheren Anreise zum anderen aber auch an den niedrigeren Versorgungskosten von Bier und Bratwurst gelegen haben dürfte.