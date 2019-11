Hösel : Raubüberfall auf Busfahrer

Hösel (RP) Am vergangenen Samstag kam es gegen 0.45 Uhr kam es in Hösel zu einem Raubüberfall auf einen Busfahrer. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Bus der Linie 770 von Heiligenhaus nach Ratingen. Dabei seien in Heiligenhaus drei männliche Personen eingestiegen.

