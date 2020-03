Ratingen West : Raub: Junger Ratinger wird getreten und geschlagen

Ratingen West (RP) Bereits in der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurde ein 19-Jähriger auf der Volkardeyer Straße Opfer eines Raubes. Drei bisher unbekannte Täter schlugen und traten den Ratinger. Dann stahlen sie sein Portemonnaie und flüchteten unerkannt.

Was zuvor geschehen? Am vergangenen Donnerstag war ein 19-jähriger Ratinger gegen 3 Uhr zu Fuß auf der Volkardeyer Straße in Gehrichtung Grüner See unterwegs. Nachdem er ein dortiges Tankstellengelände passiert hatte, kamen ihm drei junge Männer entgegen.