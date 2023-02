Tat in Ratingen Raub: Ratingerin kommt mit Geldstrafe davon

Zum Hintergrund: Beide waren am Nachmittag des 28. Oktober 2020 in die Wohnung eines Ratingers eingedrungen in der Absicht, den Mann zu bestehlen. Die Angeklagten hatten die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen, das wiederum hatte der in seinem Bett liegende Mieter gehört. Der Mann griff zu einer auf dem Nachtisch liegenden Gaspistole. Im Wohnzimmer traf er auf die Einbrecher – als beide die Pistole in seiner Hand bemerkten, ergriffen sie die Flucht.