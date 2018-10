Ratngen. Frau der Woche ist Dagmar Niederlein

RATINGEN Dagmar Niederlein leitet das Jugendamt: Sie ist eine wichtige Ansprechpartnerin, nicht nur bei Konflikten.

Man kann ja manches über familiäre Bande und Familienbanden sagen, aber der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil zweifelsfrei den Vogel abgeschossen. Dort heißt es: „Eltern sind Schicksal und Lebensrisiko eines Kindes.“ Damit sind der prügelnde Vater, die peinliche Mutter, die Kinderbilder rumzeigt und Helikopter-Eltern, die Pflegebedürftigen, die geliebten und nervenden alten Herrschaften gemeint. Und all die, die auch sonst noch im Stammestanz mitschwingen. Die Ratinger Jugendamts-Leiterin Dagmar Niederlein kennt sie irgendwie alle.

Name Schaut man einmal in den Internetauftritt der Stadtverwaltung Ratingen, so sieht man bei den einzelnen Ämtern, dass das kurzerhand „Jugendamt“ genannte eigentlich „Amt für Kinder, Jugendliche und Familie“ heißt und sich allein schon dadurch von der „Kinderklau-Behörde“ unterscheidet, die einer solchen Einrichtung bisweilen unterstellt wird.

Dabei ist sie – wenn man den Lebensgang betrachtet – nicht als Frau im Amt in ihren Beruf hineingewachsen, sondern hat sich praktischerweise erst mal als Mutter ans Thema gemacht. Ihre drei Kinder hat sie sehr früh geboren und dann das Studium der Sozialpädagogik absolviert. Besonders fein der Inhalt der Diplomarbeit, bei der es um „Schulungen für Führungskräfte zur Erhöhung ihrer sozialen Kompetenz“ ging. Sie machte eine Ausbildung zur Mediatorin und arbeitete in einer eigenen Praxis. Außer um ihren Beruf und ihre Kinder musste sie sich schließlich um die Firma ihres Mannes kümmern, als er verstarb.

Netzwerken und Konfliktmanagement, Organisation und Krisenbewältigung waren ihre täglichen Aufgaben. All das aber war auch ihr Ding. Bis heute – oder auch heute – sagt sie, dass sie besonders gut mit Jugendlichen arbeitet. „Man kann eine solche Menge von ihnen lernen, sie haben oft so eine Kraft und werden doch manchmal so falsch eingeschätzt“. Wahrscheinlich war es dann besonders passend, dass mit einem neuen Partner im Rheinlande auch noch zwei weitere Kinder in die Patchwork-Familie Niederlein kamen.