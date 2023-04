Üble Masche in Ratingen Schockanruf: Seniorin um viel Bargeld betrogen

Die Frau hielt die Angaben für glaubhaft und hob einen fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto ab. Anschließend folgte sie den weiteren Anweisungen der Betrüger und begab sich zum vereinbarten Übergabeort an der Friedrich-Ebert-Schule an der Philippstraße auf Höhe der Hausnummer 30. Dort übergab sie gegen 18.30 Uhr das Bargeld in einem Umschlag an eine Frau. Die Abholerin kann so beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkle Haare, dunkle Kleidung, sie trug eine FFP2-Maske. Später am Abend bemerkte die Ratingerin den Betrug und informierte die Polizei. Zeugen, die die Abholerin beobachtet haben und Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich auf der Ratinger Wache unter Telefon 02102/9981-6210 zu melden.