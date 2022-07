Ratinger Fall : Schockanruf: 88-Jährige gibt Geld und Schmuck

Ratingen Die 88-Jährige wurde über mehrere Stunden derartig unter Druck gesetzt, dass sie die Angaben für glaubhaft hielt. Die Seniorin übergab Schmuck und Bargeld.

(kle) Unbekannte Tatverdächtige haben am vergangenen Freitag eine Seniorin aus Ratingen um einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck betrogen. Wie war es dazu gekommen? Eine 88-jährige Frau bekam gegen 10.30 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und gab vor, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die 88-Jährige wurde über mehrere Stunden derartig unter Druck gesetzt, dass sie die Angaben für glaubhaft hielt. Schließlich wurde sie aufgefordert, eine hohe Kautionssumme zu zahlen, damit ihr Sohn aus dem Gewahrsam entlassen werden könne. Die Betrüger forderten die Seniorin auf, einen fünfstelligen Betrag und Schmuck nach Düsseldorf zu bringen. Da sie angab, die Strecke nicht bewältigen zu können, wurde schließlich ein Abholort im Ratinger Zentrum in einem Wohngebiet nördlich des Europarings vereinbart. Gegen 14.30 Uhr übergab die Seniorin Schmuck und Bargeld in einer Papiertüte an eine unbekannte Frau, die sie so beschreiben kann: etwa 30 Jahre alt, 1,40 bis 1,50 Meter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schlank, sprach Deutsch ohne Akzent, schwarze, schulterlange Haare, hellblaue Bluse, blaue Hose, sie stieg vermutlich in einen grauen Pkw. Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu der unbekannten Abholerin machen und Hinweise zu ihrer Identität geben? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Telefonnummer 02102/9981-6210 erreichbar.