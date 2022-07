Ratinger Kriminalfälle : Schockanruf: Ratingerin gibt Schmuck und Bargeld

Ratingen Polizei warnt eindringlich vor perfiden Tricks. Am Mittwoch hat eine 84-jährige Ratingerin gegen 11.20 Uhr einen Schockanruf nach dem üblichen Muster erhalten. Sie wurde von den Betrügern aufgefordert, eine hohe Kautionssumme zu zahlen, um eine Festnahme ihres Sohnes abzuwenden.

(kle) In den vergangenen Tagen haben Betrüger am Telefon erneut mehrere Senioren durch perfide Gesprächsführung dazu gebracht, ihnen hohe Bargeldsummen und Schmuck zu übergeben. In einem Fall wurde der Betrugsversuch kurz vor der Übergabe bemerkt.

Daraufhin legte sie sehr hochwertigen Schmuck sowie Bargeld in einen Umschlag, der von einer unbekannten Frau an der Haustüre der 84-Jährigen im Wohngebiet nördlich der Kaiserswerther Straße in abgeholt wurde. Die Frau kann so beschrieben werden: etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß, korpulent, sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise an die Wache in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210.