Prinzessinnentag in Ratingen : Ratingerin macht Mädchenträume wahr

Prinzessinnentag in Ratingen

Einmal Prinzessin sein: Am Sonntag, 20. August, wird dieser Wunsch für junge Ratingerinnen wahr. Foto: Drahomira Schmd

Ratingen Drahomira Schmid organisiert am Sonntag, 30. August, einen Prinzessinnentag auf der Wasserburg Haus zum Haus. Mit Kostümen und Accessoires tauchen die Gäste in märchenhafte Welten ein.

() Ein wunderschönes Kleid, eine glitzernde Krone und ein paar Stunden Zeit – damit steht einem Ausflug ins Märchenland kaum noch etwas im Wege. Die Ratingerin Drahomira Schmid macht mit dem Prinzessinnentag am Sonntag, 30. August, ab 15.30 Uhr vor der Wasserburg Mädchenträume wahr.

Drahomira Schmid ist ein wenig vorbelastet: „Ich komme aus Tschechien. Dort, wie auch in den Niederlanden und einigen deutschen Städten wird am 31. August zu Ehren der Königin Wilhelmina ein Fest gefeiert“, berichtet Schmid. Prachtvolle Kostüme und farbenfrohe Veranstaltungen haben sich tief in die Erinnerung der Ratingerin eingebrannt.