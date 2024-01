Ratinger Fall Seniorin wird um hohen Geldbetrag betrogen

Der Anrufer setzte die Seniorin so unter Druck, dass diese einer vermeintlichen Frau vom Amtsgericht an der Haustür an der Weststraße Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe übergab. Erst als der falsche Polizist erneut anrief und eine weitere Zahlung und Schmuck forderte, kamen der Seniorin Zweifel, sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Seniorin beschreibt die Geldabholerin wie folgt: weiblich, etwa 1,70 Meter groß, blonde Haare zum Zopf gebunden, blasse Haut, trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Blouson.