Aufruf : Ratingerin sucht Stamm- oder Knochenmarkspender

Die Ratingerin Birgit ist an Leukämie erkrankt. Foto: RP/DRK

Der DRK-Blutspendedienst West ruft für Donnerstag, 27. Februar, zur Typisierungsaktion im Haus am Turm auf.

„Ab da hat sich unser Leben um 180 Grad gedreht. Alles was wir vor hatten, erscheint nicht mehr wichtig“ beschreibt Wolfgang, Birgits Mann, den ersten Schock. Die Ärzte gaben Birgit nur noch eine Lebenserwartung von wenigen Wochen, wenn man nicht sofort eine erforderliche Therapie startet. Birgit hat mittlerweile die erste Chemotherapie gemeistert und momentan baut ihr Körper wieder langsam weiße Blutkörperchen auf. Dennoch wird Birgit eine Stammzell- oder Knochenmarktransplantation benötigen.

Der DRK-Blutspendedienst West und die Westdeutsche SpenderZentrale (WSZE) rufen deshalb gemeinsam zur Blutspende- und Typisierungsaktion auf, und zwar am Donnerstag, 27. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr im Haus am Turm an der Angerstraße 11.