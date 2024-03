Wichtige Wahlen Ratingerin Müller-Witt im Kreisvorstand der SPD

(RP) Die SPD im Kreis Mettmann hat auf ihrem Kreisparteitag in der Stadthalle Hilden ihren Vorsitzenden Jens Geyer (Monheim) im Amt bestätigt und den gesamten Vorstand neu gewählt. Eine einstimmig beschlossene neue Satzung ermöglicht zukünftig mehr Beteiligung der Mitglieder durch Vollversammlungen. Zu Gast war Jochen Ott, der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Ott kritisierte in einer kämpferischen Rede die Landesregierung in Sachen Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Die SPD wolle, so Ott, Politik für die Mitte der Bevölkerung und für ein besseres Morgen machen. „Die Zerstörung des Sozialstaats ist mit der SPD nicht zu machen“, betonte Ott. Besonders wichtig sei, in die Bildungspolitik zu investieren, um allen Kindern bessere Startchancen zu ermöglichen.