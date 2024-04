Mehr Rücksicht Seniorin ärgert sich über Busfahrer

Der 29. Juni 2023 hat sich bei einer Ratingerin nachhaltig eingeprägt. Ein kleiner Ausflug stand auf dem Tagesprogramm. Wie so oft, bereitet ihr das Einsteigen in den Linienbus mit dem Rollator Schwierigkeiten. An diesem Tag stürzt sie. Eine lange Genesungszeit ist die Folge. Inzwischen ist die Ratingerin zwar wieder auf den Beinen, die Angst aber bleibt. Sie fordert im Fahrbetrieb mehr Rücksichtnahme auf Senioren und Menschen mit Handicap.