Kenia-Hilfe Ratingen Spende ermöglicht Arbeiten an Ratinga School

So wurde in großer Not geholfen. Aus der Nothilfe machten Irmel Hinssen und Doris Jacobs den Schritt zur Selbsthilfe, als sie einen Kindergarten bauten und Brunnen bohrten, was zum Bau einer Plantage führte, die bis heute selbstständig verwaltet wird. Seitdem gibt es nur noch ein Vorzeigeprojekt der Kenia-Hilfe: die Ratinga School und ihre Schüler.