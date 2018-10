Ratingerin erhält Bundesverdienstkreuz.

RATINGEN Landrat Thomas Hendele hat der Ratingerin Ingeborg Rodenbeck am Samstag das Bundesverdienstkreuz überreicht. Heute feiert die Ausgezeichnete Geburtstag.

„Herzlichen Glückwunsch, liebe Ingeborg Rodenbeck“. – Seit Samstag nehmen die Gratulationen kein Ende. War vorgestern das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland der Grund für freundliche Grüße, ist heute der Geburtstag Anlass genug für Blumen, Geschenke und beste Wünsche.

Aber während man auf einen 69. Geburtstag im besten Fall nur warten muss, erfordert das Verdienstkreuz schon einiges mehr an Lebensleistung. Und damit kann die geehrte Ratingerin weiß Gott aufwarten. Sie hat in den Jahren 1973 bis 1976 als Pflegemutter etwa 20 Kinder betreut und von 1983 bis 2009 die häusliche Pflege in unterschiedlichen Familien übernommen.