Schockanruf in Ratingen : 92-Jährige um wertvollen Schmuck betrogen

Ratingen Die Seniorin wurde durch einen Schockanruf einer falschen Polizistin massiv unter Druck gesetzt. Da die Seniorin angab, kein Bargeld zu besitzen, schlug die Anruferin vor, stattdessen Schmuck zu übergeben

Das war nach Angaben der Polizei geschehen: Gegen 18 Uhr erhielt eine 92-Jährige einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Die Anruferin schilderte der Seniorin, dass die Tochter einen Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer verursacht habe. Um eine sofortige Inhaftierung der Tochter abzuwenden, eröffnete die angebliche Polizistin der 92-Jährigen die Option, eine Kaution für die Tochter zu hinterlegen. Da die Seniorin angab, kein Bargeld zu besitzen, schlug die Anruferin vor, stattdessen Schmuck zu übergeben. Nur kurze Zeit später erschien eine unbekannte Frau an der Wohnanschrift der Seniorin, die den Schmuck im Treppenhaus in Empfang nahm. Erst nach der Übergabe kontaktierte die Ratingerin ihre Tochter, der Betrug fiel auf. Folgerichtig erstattete die 92-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei oder Gerichte fordern niemals Schmuck oder hohe Kautionssummen am Telefon. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf, und informieren Sie die Polizei unter der 110. Achten Sie auch vermehrt auf unbekannte Personen an der Haustüre: Mitarbeiter von Unternehmen kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen, Nachbarn und Bekannten immer wieder über mögliche Betrugsmaschen.