Ratinger Partnerschaft : Ab August neue Sprechstunde für Bürger

Mit diesem „Streifenwagen“ ist die Polizei bei Sprechstunden vertreten. Foto: RP/Polizei Mettmann

Ratingen Die Ordnungspartnerschaft wird ausgebaut: Man will noch stärker Ansprechpartner für Bürger sein, und dies soll unkompliziert geschehen. Die Politik fordert ein Konzept für eine engere Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und dem Ordnungsamt hat in Ratingen eine lange Tradition. Bereits seit August 2011 arbeiten beide Behörden eng zusammen und sind für die Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Nun wird die Ordnungspartnerschaft ausgebaut: Ab sofort laden Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) zu gemeinsamen mobilen Sprechstunden zum Thema Sicherheit und Ordnung ein. Los geht es mit der ersten Bürgersprechstunde am Donnerstag, 4. August, von 9 bis 11 Uhr auf dem Ratinger Marktplatz. Die Polizei wird mit dem „Streifenwagen“, dem auffälligen Info-Mobil des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, vor Ort sein.

Info Höhere Fallzahlen Erfahrung: Mit der Aufklärung von Gewalttaten kommen häufig weitere Delikte ans Licht, die wiederum die Fallzahlen in die Höhe treiben, so die Polizei.

Wo wird häufig falsch geparkt? Wo wird zu schnell gefahren? Wo liegt Müll rum? Gibt es Orte, an denen Bürgerinnen und Bürger sich unwohl fühlen? KOD und Polizei haben für jedes Thema ein offenes Ohr und sind für jeden Hinweis dankbar. In einigen Fällen können direkt vor Ort Lösungen gefunden werden, in anderen werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten schnell geprüft.

Im unmittelbaren Anschluss an die Sprechstunde macht sich eine Doppelstreife, bestehend aus KOD und Polizei, auf den Weg, um den vorgetragenen Beschwerden sofort nachzugehen. Probleme, die nicht sofort gelöst werden können, weil zum Beispiel andere Ämter oder Behörden beteiligt werden müssen, werden später an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.

Ab September 2022 sollen regelmäßig Bürgersprechstunden in allen Stadtteilen stattfinden – an belebten, unproblematischen Stellen, aber auch inmitten polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Problemzonen. Ziel der bewusst ohne großen Aufwand betriebenen Sprechstunden ist es, einen noch engeren und vor allem unkomplizierten Kontakt zu Bürgern zu bekommen.

Rpckblick: Ende Mai wurde am Düsseldorfer Platz eine Gruppe junger Menschen von Unbekannten überfallen und verletzt. Die Brutalität des Überfalls rüttelte auf. Eine ganze Gruppe Angreifer schlug und trat auf die bereits am Boden liegenden Opfer ein. „Jede Gewalttat ist eine zu viel“, findet jetzt Gerold Fahr, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Sprecher für die Innenstadt und fordert Taten.

Die Idee: Eine Intensivierung der Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt. In einem Antrag, der im nächsten Bezirksausschuss Mitte im August auf den Tisch kommen soll, will die CDU der Verwaltung den Auftrag erteilen, ein Konzept auszuarbeiten, wie die Präsenz und Effizienz vom Kommunalen Ordnungsdienst und Polizei ausgeweitet werden kann, insbesondere in späten Abend- und Nachtstunden.

Fahr beruft sich auf Zahlen, die Polizeihauptkommissar Frank Bauernfeind im Bezirksausschuss bereits vorstellte. Demnach wurden für den Bereich Mitte im Jahr 2021 182 Fahrraddiebstähle, 59 Kfz-Diebstähle, 108 Fälle von Vandalismus und Sachbeschädigung, 76 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 120 Körperverletzungsdelikte, davon knapp ein Viertel schwere Körperverletzungen mit Einsatz von Waffen (Messer, Schlagstöcke), gezählt.

„Diese Verbrechen führen nicht nur zu körperlichen Verletzungen, sondern oft zu nachhaltigen psychischen Spätfolgen bei den Opfern. Gleichzeitig führen die Taten zu einer Verunsicherung, und manche Menschen beginnen, die Ratinger Innenstadt zu meiden“, ergänzt Fahr. Das könne nicht im Interesse Ratingens sein. Die CDU wolle weder aufbauschen noch tatenlos zusehen, sondern gemeinsam mit den Fachleuten der Verwaltung effektive Maßnahmen entwickeln.

Für die CDU ist auffällig, dass viele Taten zu später Abend- und Nachtzeit begangen werden, insbesondere am Wochenende. Hier fordern die Christdemokraten ein Konzept mit dem Ziel, dass Ordnungsdienst und Polizei zu dieser kritischen Zeit stärker präsent sein können. Zu diesen Zeiten ist die personelle Ausstattung grundsätzlich niedriger, dieser Ansatz soll durch neue Priorisierung überdacht werden.

„Wir arbeiten mit der Ratinger Polizei und Sonderdiensten des Kreises Mettmann bereits eng zusammen und pflegen einen intensiven, regelmäßigen Austausch“, so Peter Theisen, Leiter des Ratinger Ordnungsamtes. Das bestätigt auch Ratingens Polizeichef Frank Bauernfeind. In der Praxis sind Viererteams (zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes und zwei Mitarbeiter der Polizei) in den Straßen der Innenstadt und der Außenbezirke unterwegs. Coronabedingt war diese Konstellation in den vergangenen Monaten nicht immer möglich. Das soll sich jetzt aber wieder ändern. Grundsätzlich sei man „im Rahmen der Dienstpläne an sieben Tagen in der Woche im Einsatz“, so Theisen.

Nur gemeinsam können sie das gesamte Spektrum von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten abdecken, so Theisen und Bauernfeind. Wichtiger als die Ermittlung von Sachverhalten sei jedoch die Präsenz. Denn, so Ordnungsamt und Polizei, sei das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger meist nicht deckungsgleich mit aktuellen Fallzahlen. Beide wissen, dass die Bürger zu später Stunde auf dem Busbahnhof ein ungutes Gefühl beschleicht.

So haben sich laut polizeilicher Statistik die Deliktzahlen im Vergleich von 2020 zu 2021 kaum verändert, in vielen Bereichen ist sogar ein Rückgang zu verzeichnen. „Dennoch nehmen wir jeden Hinweis von den Bürgern ernst und schauen genauer hin“, so Bauernfeind. Dieses „genauer Hinschauen“ setze aber eine Art Teufelskreis in Gang, so der Polizeichef. Je mehr der Fokus auf bestimmte Bereiche oder Täterprofile gelegt werde, desto mehr Straftaten werden aufgedeckt.